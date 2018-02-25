أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن نحو 140 ألف سوري عادوا إلى ديارهم في مناطق تم تأمينها نتيجة عملية "درع الفرات" وتعهد بأن عفرين التي تجري فيها عملية "غصن الزيتون" لأهلها.

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ونقلت وسائل إعلام عن أردوغان قوله في كلمة له خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم "وبنفس الطريقة ستعود عفرين لأهلها، وسيعود إخواننا وأخواتنا إلى بيوتهم مرة أخرى، واضعين حدا لحياة اللجوء".

وتستقبل تركيا نحو 3 مليون لاجئ سوري، بينهم 300 ألف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الأتراك، بحسب الأمم المتحدة.

وتعهد الرئيس التركي أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الفصائل الكردية في عفرين شمال غرب سوريا حتى يتم القضاء على "حزب العمال الكردستاني"(PKK) المصنف تنظيما إرهابيا من قبل أنقرة، التي تعتبر "حزب الاتحاد الديمقراطي"(PYD) و"وحدات حماية الشعب" (YPG) امتدادا سوريا "للعمال الكردستاني".

يشار الى ان تركيا في الـ20 من كانون الثاني الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

سيريانيوز