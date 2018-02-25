لحق شالكه مؤقتاً ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني من الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه باير ليفركوزن 2-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين.

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وبكر شالكه بالتسجيل عبر المهاجم الدولي النمسوي غيدو بورغشالر في الدقيقة الحادية عشرة.



واكمل باير ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 اثر طرد لاعب وسطه دومينيك كوهر لتلقيه انذارين في 6 دقائق.



وحصل الضيوف على ركلة جزاء في الدقيقة 89 انبرى لها لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب بنجاح مسجلا الهدف الثاني.



ووضع شالكه حدا لخسارتين متتاليتين امام فيردر بريمن وبايرن ميونيخ، فحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 40 نقطة بفارق الاهداف خلف بوروسيا دورتموند الذي يستضيف اوغسبورغ العاشر الاثنين في ختام المرحلة.



في المقابل، انتكس باير ليفركوزن مجدداً ومني بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا كان على حساب هامبورغ قبل الاخير في المرحلة الماضية.



وتراجع باير ليفركوزن الى المركز الخامس، وبات مهددا بالتراجع الى السادس في حال فوز لايبزيغ على كولن صاحب المركز الاخير.