قلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه تشيلسي وحول تأخره بهدف لفوز بنتيجة (2-1) الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وعزز مانشستر يونايتد مركزه الثاني رافعا رصيده الى 59 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على ارسنال في مباراة قمة مؤخرة في ختام المرحلة الخميس المقبل .



وتراجع تشلسي بطل الموسم الماضي الى المركز الخامس بعد ان تجمد رصيده عند 53 نقطة، فكان توتنهام اكثر المستفيدين بفوزه المتأخر على كريستال بالاس لانه انتزع المركز الرابع برصيد 55 نقطة.



وبدأ تشلسي المباراة مهاجما وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من كرة مررها الاسباني ماركوس الونسو من الجهة اليمنى الى مواطنه الفارو موراتا امام المرمى فتابعها بالعارضة مباشرة لترتد الى البلجيكي ادين هازار الذي اطاح بها فوق المرمى.



وانطلق البرازيلي ويليان بهجمة مرتدة من اول الملعب ثم مررها الى هازار الذي اعاد له الكرة بعد اختراقه المنطقة ليسددها البرازيلي من الجهة اليمنى قوية في المرمى عجز الحارس الاسباني دافيد دي خيا عن صدها في الدقيقة 32.



وهو الهدف الثاني عشر لويليان في جميع المسابقات هذا الموسم، كما ساهم بسبع تمريرات حاسمة.



وادرك يونايتد التعادل قبل نهاية الشوط الاول بست دقائق اثر تبادل للكرة بين اكثر من لاعب الى ان وصلت الكرة من مارسيال الى لوكاكو فوضعها في المرمى.



وهو الهدف الثالث عشر للوكاكو في الدوري الممتاز، لكنه الاول في مرمى احد الاندية الستة الكبار هذا الموسم.



وهدأ الايقاع في بداية الشوط الثاني وحاول مانشستر بسط سيطرته على المجريات مجددا حين انطلق بهجمة منسقة وصلت على اثرها الكرة الى سانشيز الذي حضرها الى لوكاكو فتابعها بيسراه بلمسة واحدة لكن كورتوا ابعدها ببراعة الى ركنية في الدقيقة 67.



وحصد صاحب الارض ثمار ضغطه واضاف الهدف الثاني اثر مجهود فردي للوكاكو في الجهة اليمنى الذي مرر كرة متقنة امام المرمى تابعها جيسي لينغارد، بديل مارسيال، برأسه في الزاوية اليسرى للمرمى قبل النهاية بربع ساعة.