بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي يوم الأحد, الوضع في سوريا.

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وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان "جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل".

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة الموضوع السوري في ضوء تطورات الوضع في الغوطة الشرقية، وتوفير إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة وغيرها".

وأكد البيان أن الأطراف الثلاثة أعربت عن رضاها عن التوصل الى اتفاق في مجلس الأمن على القرار 2401".

وشدد البيان على أن وقف الأعمال القتالية "لن يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية".

ولفت البيان الى انه تم "التوصل لاتفاقية حول تكثيف تبادل المعلومات عبر مختلف القنوات حول الوضع في سوريا".

وأقر مجلس الأمن الدولي يوم السبت بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".

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