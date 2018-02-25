واصل هاري كين هوايته في هز الشباك، وأنقذ فريقه توتنهام من كمين مضيفه كريستال بالاس بهدف من ضربة رأس، ليقود فريقه إلى فوز ثمين (1-0) الأحد بالمرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

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ورفع توتنهام، رصيده إلى 55 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتًا بفارق نقطتين، أمام تشيلسي الذي يواجه مانشستر يونايتد لاحقاً.



انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وكثَّف توتنهام محاولاته الهجومية بالثاني، لكن الحظ عاند لاعبيه، وفي مقدمتهم هاري كين، ليظل التعادل السلبي، قائمًا حتى الدقيقة (89)، التي شهدت هدف كين.



وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي البطولة بـ24 هدفًا، بفارق هدف واحد أمام المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الذي اقتسم معه الصدارة لنحو 24 ساعة برصيد 23 هدفًا.