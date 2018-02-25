قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، إن 85 % من أطفال اللاجئين السوريين في الأردن، يعيشون تحت خط الفقر.

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وأظهرت دراسة "أوضاع أطفال اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة بالأردن" التي أطلقتها المنظمة، ان "الأسر السورية تعاني صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك كيفية إطعام أطفالها وتعليمهم وحمايتهم."

ويقدر عدد السوريين في الأردن، نحو 1.3 مليون فرد، نصفهم مسجلون بصفة لاجئ، والباقون متواجدون في المملكة قبل الأزمة.

وبينت الدراسة الصادرة عن المنظمة الأممية، أن 94 % من الأطفال السوريين، ممن هم دون الخامسة ويعيشون في المجتمعات المضيفة يعانون من فقر "متعدد الأبعاد"، أي أنهم محرومون من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الخمسة وهي: التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي والحماية، والسلامة.

وأوردت الدراسة أن "أربعة من أصل 10 عائلات سورية في المجتمعات المضيفة بالأردن، تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن 26 % من تلك العائلات عرضة لانعدام الأمن الغذائي، بينما لا يحصل 45 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 5 سنوات، على الخدمات الصحية المناسبة بما في ذلك التطعيم والخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة".

وكان الأردن أقر في وقت سابق من شباط الحالي، خطة الاستجابة للأزمة السورية في البلاد للأعوام من (2018-2020)، بحجم تمويل إجمالي يبلغ 7.3 مليارات دولار، وبمعدل 2.4 مليارات دولار سنويا.

وفيما يتعلق بالتعليم، اشارت دراسة "يونسيف"، إلى أن 38 % من الأطفال غير ملتحقين أو انقطعوا عن المدارس، لأسباب تتعلق ببعد المسافة والتكلفة والافتقار إلى أماكن لهم للالتحاق بالمدارس وتعرضهم للتنمر، بينما لا يملك 16 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 5 سنوات شهادات ميلاد، الأمر الذي سيعرضهم لتحديات ومخاطر إضافية مستقبلا.

وبحسب تقديرات حكومية سابقة، تقدر تكلفة استضافة اللاجئين خلال الفترة 2011 – 2015، بحوالي 6.6 مليارات دولار.

سيريانيوز