تأجلت مباراة يوفنتوس واتالانتا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم التي كانت مقررة الاحد بسبب السقوط الكثيف للثلج شمال البلاد بحسب ما أعلن المسؤولون.

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وكان ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو مغطى بالكامل بالثلج وأصبح غير قابل لاجراء مباراة عليه ما اضطر الحكام ومسؤولي الفريقين الى إلغائها.



وقال المدير الرياضي لفريق "السيدة العجوز" بيبي ماروتا: "من الممكن اللعب في مثل هذه الظروف ولكن الاداء لن يكون في مستوى النخبة، ناهيك عن سلامة اللاعبين".



ويحتل يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة، المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر الذي يلاقي مضيفه كالياري الاثنين في ختام المرحلة.