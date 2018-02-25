توّج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه بثلاثية نظيفة على أرسنال يوم الأحد في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

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وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 19، والبلجيكي فانسان كومباني في الدقيقة 58، والإسباني دافيد سيلفا 65.



لقب الرابطة هو الأول للمدرب الإسباني بيب غوارديولا في تجربته الإنكليزية التي انطلقت الموسم الماضي.



وتبقى امام غوارديولا بطولة الدوري الانكليزي التي يتصدرها بفارق مريح يبلغ 13 نقطة (قبل مباراته مع ارسنال بالذات الخميس المقبل في ختام المرحلة الثامنة والعشرين).



بالإضافة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا التي خطا فيها خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي بعد ان اكتسح بازل السويسري برباعية نظيفة في ذهاب الدور الثاني.