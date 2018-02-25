كشفت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، أن مجموعات مسلحة غير شرعية متمركزة في غوطة دمشق الشرقية تخطط لهجوم استفزازي بالمواد السامة، هدفه اتهام الجيش النظامي باستخدام الأسلحة الكيميائية.

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وقال بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في قاعدة حميميم، ان "التوتر في الغوطة يتصاعد، حيث أنشأت خمسة فصائل مسلحة، هي (جيش الإسلام) و(جبهة النصرة)، و(أحرار الشام) و(فيلق الرحمن) و(فجر الأمة) قيادة عمليات موحدة" .

وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية، عقب أنباء تداولتها مصادر موالية، مفادها نية المجموعات المسلحة استخدام سيناريو الكيماوي مجدداً في سوريا، بطريقة مشابهة لما جرى في منطقة خان شيخون في إدلب والتي تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، وتهدف المجموعات المسلحة بذلك الضغط على الدولة السورية من خلالها اتهامها باستخدام الكيماوي.

حيث تحدثت تقارير إعلامية عن قيام منظمة "الخوذ البيضاء" و"مركز الغوطة الإعلامي" بتدريبات لتمثيليات تحكي عن ضحايا الاعتداء الكيماوي والمتسممين من الغاز الناجم عن الانفجار.

وذكر البيان الدفاع الروسية أيضا أن "الخبراء المعنيين بمتابعة نظام وقف الأعمال العدائية في سوريا يرصدون انتهاكات متكررة للهدنة في أرياف حلب واللاذقية وإدلب."

وتعرضت دمشق وريفها يوم الأحد، للاستهداف بالقذائف التي اسفرت عن إصابة شخص واضرار مادية، فضلا عن اصابة شخص بسقوط قذائف في مدينة درعا،

وهددت السلطات الروسية، في وقت سابق من يوم الاحد, من انها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية في سوريا، معربةً عن "أملها في أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للفصائل المعارضة نفوذها لضمان التزام المسلحين بالهدنة التي تم اقرارها في مجلس الامن.

وأقر مجلس الأمن الدولي امس بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".