دانت سوريا, يوم الاحد, عزم الادارة الامريكية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة في أيار القادم, معتبرة ان هذه الخطوة تدل على استخفاف بارادة المجتمع الدولي وتبرهن على عداء الولايات المتحدة للأمة العربية.

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وقال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين, في تصريح لوكالة (سانا), ان عزم اميركا نقل سفارتها الى القدس المحتلة يشكل" انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ويظهر استخفاف الولايات المتحدة بإرادة المجتمع الدولي".

وأضاف المصدر ان "القرار يبرهن على عداء الولايات المتحدة للأمة العربية واستخفافها بمشاعر أبنائها وتسخير سياساتها لخدمة المشروع الصهيوني في الهيمنة على المنطقة ".

و من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدأ عملية لنقل السفارة إلى القدس من تل أبيب, الامر الذي اثار ادانات دولية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا, وتقول إسرائيل أن القدس بأكملها عاصمتها "الأبدية وغير المقسمة ".