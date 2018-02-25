يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتبارا من غد الاثنين, حول تطبيق مشروع قرار وقف اطلاق النار في سوريا والذي اعتمده مجلس الامن.

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ولفت بيان صادر عن قصر الإليزيه، نشرته وكالات انباء، إلى قرار مجلس الأمن، مؤكدًا أن القرار كان "خطوة لا بد منها، وأن فرنسا ستتابع عن كثب تطبيقه خلال الأيام القادمة".

وسبق ان وجه ماكرون و ميركل, رسالة مشتركة, يوم الجمعة, طلبا فيها من الرئيس الروسي الموافقة على إقرار مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

وتأتي المباحثات المزمعة في وقت يعتزم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة موسكو يوم الثلاثاء المقبل لبحث الملف السوري مع نظيره سيرغي لافروف.

وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تعرضًا للعنف وشح الأغذية، وإجلاء المرضى بشكل عاجل".

وأشار إلى "ضرورة تحرك جميع البلدان المعنية وعلى رأسها الدول الضامنة لمسار استانا، روسيا وتركيا وإيران، خلال الأيام القادمة من أجل تطبيق القرار بشكل كامل".

وأقر مجلس الأمن الدولي امس بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الاعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".