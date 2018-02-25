ألقت السلطات التشيكية, يوم الاحد, القبض على الرئيس الأسبق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي صالح مسلم, بناء على مذكرة أصدرتها تركيا.

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وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان صالح مسلم تم توقيفه في العاصمة التشيكية براغ.

وورد هذا الخبر بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام تركية أن مسلم لوحظ في فندق ماريوت في العاصمة التشيكية.

من جهتها, تحدثت وسائل اعلام كردية ان الشرطة التشيكية قبضت على صالح مسلم بعدما داهمت الفندق يوم أمس , وذلك بناء على مذكرة تركية.

وسبق أن أصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال بحق مسلم، و47 مسؤولا رفيع المستوى آخرين في "الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة صلاته مع "حزب العمال الكردستاني".

وأدرجت السلطات التركية في 13 الشهر الجاري صالح مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" متوعدة بتقديم أربعة ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) مقابل تسليمه.

يشار إلى أن صالح مسلم يعد أحد أبرز السياسيين الاكراد ، شغل منصب الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" في الفترة من 2010 إلى 2017، وهو حالياً مسؤول علاقات حركة "المجتمع الديمقراطي".