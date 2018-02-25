تجدد, يوم الأحد, سقوط عدد من القذائف الصاروخية ورشقات من الرصاص المتفجر على مناطق بدمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط جريح وحدوث اضرار مادية.

وأفادت مصادر موالية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية باصابة شخص وحدوث أضرار مادية جراء سقوط 5 قذائف على العباسيين وباب توما بدمشق و16 قذيفة على محيط ضاحية الأسد ومخيم الوافدين بريف دمشق.

وبحسب المصادر فان قذيفة هاون سقطت في منطقة القصاع بدمشق.

وذكر أهالي من ضاحية الأسد لموقع "سيريانيوز" أن " سقوط القذائف على الضاحية مازال مستمراً, و صافرات الإنذار تُسمع من وقت لآخر لتنبيه المواطنين وأخذ الحيطة والحذر من سقوط القذائف المتفجرة ".

وأشاروا إلى أن "رشقات من الرصاص المتفجر تسقط على الضاحية منذ الصباح دون وقوع إصابات, بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات والمعارك بين قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة في حرستا ومناطق أخرى بالغوطة الشرقية و المترافق مع قصف كثيف من المقاتلات الحربية وسلاح المدفعية ".

وجاء استهداف العاصمة دمشق وريفها بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة .

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء قوات الجيش النظامي حملة عسكرية كبيرة ضد الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية حيث تدور معارك عنيفة على عدة محاور يرافقها قصف جوي ومدفعي على نقاط تمركز المسلحين محققين تقدماً في عدة بلدات في غوطة دمشق.

سيريانيوز