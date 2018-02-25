استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري أخبار العالم شارك

قدم أعضاء الحكومة الأردنية، يوم الأحد, استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة صباح الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري". وبحسب الوكالة فإنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم". وكان اخر تعديل حكومي في حكومة الملقي حدث في اوائل العام الماضي, حيث شمل التعديل ستة وزراء . وتشكلت, في أيلول عام 2016, حكومة اردنية جديدة, برئاسة هاني الملقي, وذلك بعد اصدار العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بتشكيلها. سيريانيوز

2018-02-25 10:07:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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