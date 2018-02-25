عاد التيار الكهربائي, يوم السبت, الى محافظة حلب, بعد اقل من ساعتين على انقطاعه نتيجة عطل فني على خط 230 كيلو فولت المغذي للمدينة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن المهندس محمد عمر الصالح المدير العام للشركة العامة لكهرباء حلب قوله ان "ورشات الكهرباء تمكنت من إصلاح العطل الفني الطارئ على خط التوتر المغذي لحلب والذي حدث بالقرب من مدينة حماة".

وبين الصالح أن "الانقطاع دام أقل من ساعتين حيث انقطعت التغذية الكهربائية عند الساعة 2,20 عصرا وعاد التيار حوالي الساعة الرابعة عصرا” .

وشهدت حلب الثلاثاء الماضي انقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عطل فني طارئ على خط ال 230 كيلو فولت المغذي لحلب وذلك في المنطقة الواقعة بين خناصر ومدينة حلب, لكن سرعان ماعاد التيار الى وضعه الطبيعي.

وكانت مدينة حلب تعرضت في كانون الثاني لانقطاع في التيار بسبب عطل فني تعرضت له خطوط النقل في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال واثريا بمحافظة حماة, قبل ان تعود الكهرباء الى وضعها الطبيعي.

وتم البدء مؤخرا بتشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر لتغذية الأحياء الشرقية في حلب بالطاقة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء اعلن في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن عودة التيار الكهربائي الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.