رحبت "هيئة التفاوض" المعارضة, يوم الاحد, بقرار مجلس الامن الدولي حول وقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوم, محذرة من خطورة التساهل في تطبيقه.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت الهيئة , في بيان, عبر موقعها الالكتروني, ان "كافة فصائل المعارضة السورية ملتزمة بهذا القرار ونحن ندرك أن أهميته في تنفيذه وتطبيقه".

واشار البيان الى انه "لايستبعد أن يتم اختراق الهدنة من قبل النظام السوري كما سبق أن فعل ".

وحذر البيان من "خطورة التساهل في تنفيذ هذا القرار لأن كل دقيقة من التأخير تعني إزهاق أرواح من الأطفال والنساء والمعذبين في سوريا".

وياتي ذلك في وقت واصل الجيش النظامي اليوم حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

واعتبر البيان ان "الفشل في مواجهة الانتهاكات سوف يشجع النظام على متابعة تصعيد العنف، والاستهانة بقرارات مجلس الأمن".

وأقر مجلس الأمن الدولي امس بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الاعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".