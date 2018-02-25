انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصمت الدولي إزاء استمرار هجمات قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) عن اردوغان ,قوله في كلمة ألقاها خلال فعالية لحزبه بولاية عثمانية "هل رأيتم أو سمعتم دولة واحدة أبدت ردة فعل قوية إزاء الوحشية المستمرة منذ أيام في الغوطة الشرقية؟".

وأضاف "أكثر من مليون شخص وقعوا ضحية إرهاب الدولة في سوريا أمام مرأى العالم، ومازال هناك بائسون يدعوننا للجلوس مع الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة السورية .. كيف نجلس مع من قتل مليونا من مواطنيه ؟".

تتعرض الغوطة الشرقية في الآونة الأخيرة لحملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي, مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية لشن هجوم كبير في المنطقة.

وعلى الرغم من قرار مجلس الامن حول الهدنة, فان الجيش النظانمي يواصل حملة القصف على الغوطة مما أسفر عن سقوط ضحايا, وسط معارك على عدة جبهات.

وأقر مجلس الأمن الدولي امس بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص القرار على إدخال المساعدات ووقف الأعمال القتالية باستثناء "النصرة" و"داعش" .

سيريانيوز