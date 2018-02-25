كشفت وكالة (سبونتيك), يوم السبت, نقلا عن مصدر امني, ان الجيش النظامي سيدخل مدينة منبج بريف حلب قريباً, بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد).

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وأوضح المصدر ان "الجيش السوري وقوات "قسد" توصلا إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الجيش السوري في الأيام القليلة المقبلة مدينة منبج بريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وياتي الاتفاق بعد ايام قليلة على دخول "قوات شعبية" موالية للجيش النظامي, إلى عفرين بريف حلب, الا ان تركيا هددت باتخاذ اجراءات في حال هدفت الخطوة الى دعم الاكراد وصد العمليات التي تشنها تركيا على الفصائل الكردية في المنطقة..

و تفاصيل اتفاق بين النظام والأكراد، بدخول قوات موالية للجيش النظامي الى عفرين، لم يكشف حتى اللحظة، وتحديداً فيما يتعلق بتسليم اسلحة القوات الكردية، والتي كانت شرطاً من النظامي للموافقة على طلب الأكراد بدخول عفرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".