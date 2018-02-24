برشلونة يمطر شباك جيرونا بسداسية وميسي يسطع في الليغا بإنجازين جديدين اخبار الرياضة شارك

دك برشلونة شباك ضيفه جيرونا 6-1 في المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت على أرضية ملعب كامب نو في ليلة تألق فيها النجم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل أهداف برشلونة هاتريك من سواريز بالدقائق 5و 44و76 ثنائية من ميسي بالدقائق 30 و36 وهدف لكوتينيو في الدقيقة 67 بينما هدف جيرونا في الدقيقة 3 من توقيع كريستيان بورتو.



رفع برشلونة رصيده لـ 65 نقطة بفارق 10 نقاط عن اتلتيكو مدريد الذي سيلاقي إشبيلية الاحد بينما تجمد رصيد جيرونا النقطة الـ 34 بالمركز التاسع بجدول ترتيب الليجا.



ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخ الدوري الإسباني بإنجازين جديدين، بعدما صنع هدف فريقه الأول أمام جيرونا، وسجّل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول.



وقال الحساب الرسمي للدوري الإسباني (لا ليجا) عبر "تويتر"، إن ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب صنع أهدافًا في الليجا برصيد 148 تمريرة حاسمة.



وعاد ميسي للتسجيل في "كامب نو" بعد غياب شهر تقريبًا، حيث سجل آخر مرة في مرمى ديبورتيفو ألافيس يوم 28 كانون الثاني الماضي.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن ليونيل ميسي أصبح يملك أهدافًا في مرمى 36 فريقًا مختلفًا بالدوري الإسباني، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، ليتفوق على راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد وأرتيز أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو الحالي اللذين سجلا في 35 فريقًا بالليجا. سيريانيوز 2018-02-24 20:06:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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