انتر ميلان يتخطى بينيفينتو بثتائية ويصبح مؤقتاً بالمركز الثالث بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز 2-0 على ضيفه بينيفينتو السبت على ملعب (سان سيرو) ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا تقدم المدافع السلوفاكي ميلان شكرينار لأصحاب الأرض في الدقيقة (66) من زمن الشوط الثاني.



وتمكن المدافع أندريا رانوكيا من تأكيد فوز فريقه بعد إضافة الهدف الثاني (69).



وشهدت الدقيقة 81 حالة طرد لاعب وسط فريق بينيفينتو، نيكولاس فيولا، بعد حصوله على الإنذار الثاني في اللقاء.



وبهذاالفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 51 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 10 نقاط، متذيلا للترتيب. سيريانيوز

2018-02-24 19:57:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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