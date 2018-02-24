لقي 12 عاملا مصرعهم حرقا وأصيب آخرون، السبت، في حادث احتراق حافلة ركاب إثر انقلابها في الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية في مصر واشتعال النيران فيها.

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ونقلت وسائل اعلام مصرية عن مصدر امني قوله إن "أتوبيس رحلات يقل نحو 20 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع "محمود فتحي" كانوا في طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية".

وأشار المصدر إلى أن "انفجار أحد إطارات الحافلة تسبب في انقلابها بكوبري "الألماني" بالطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى اشتعال النيران بها والعمال بداخلها", مضيفا أن "الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 12 عاملا كانوا فيها، بالإضافة إلى إصابة آخرين جمعيهم من كفر الدوار".

يشار إلى أن في مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم سببها رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات, إذ يقتل فيها ألوف الأشخاص ويصاب عشرات الألوف كل عام.