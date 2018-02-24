قالت مندوبة ​الولايات المتحدة الاميركية​ في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​ السبت أن "الوضع في ​الغوطة الشرقية​ كارثي ونحن نريد إنفاذ وقف النار في عموم سوريا"، مؤكدةً أنه "من المهم أن يصل صوت مجلس الأمن إلى المدنيين في سوريا".

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وأشارت هايلي, في كلمة لها خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ للتصويت على مشروع وقف اطلاق النار في ​سوريا​, إلى "إننا نود أن يكون وقف ​إطلاق النار​ نافذاً فوراً في كل الأراضي السورية ونحن لا نطلب أكثر من وقف إطلاق النار ووقف استهداف الغوطة الشرقية"، لافتةً إلى أن "​روسيا​ هي من أخرت التصويت يوم أمس وتأخيرها في الموافقة على مشروع القرار تسبب بوقوع المزيد من الضحايا".

ودعت هايلي النظام السوري وحلفاؤه إلى "الالتزام بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فورا"، مشيرةً إلى أن " 19 مرفقا طبيا قصف منذ الأسبوع الأخير في الغوطة الشرقية"، لافتةً إلى "اننا نتطلع لأن يدوم تنفيذ هذا القرار أكثر من 30 يوما وعلى روسيا وإيران الاستجابة لوقف الأعمال الوحشية في سوريا".

وأقر ​مجلس الأمن الدولي​ بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في ​سوريا​ لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ اعتماد مشروع قرار بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.