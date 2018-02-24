قال مندوب ​روسيا​ لدى الأمم المتحدة ​فاسيلي نيبينزيا​، السبت, إن التوصل إلى إتفاق الهدنة في ​سوريا​ جاء بعد مشاورات مطولة تم خلالها إيجاد حل بكل أمانة وصدق, فيما أن "الحديث العدواني الأميركي ضد سوريا يجب أن يتوقف".

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وشدد المندوب الروسي, في كلمة له في ​مجلس الأمن الدولي​، على أن "هذا القرار إنساني، متوجهاً بالشكر إلى الكويت والسويد على المجهودات التي بذلوها"، موضحاً أنه "كان علينا الانتظار لاعتماد هذا القرار حتى نتوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية".

وأشار نيبينزيا إلى أن "واصلنا جهودنا في الوقت الذي انحسبت فيه أطراف لديها نفوذ في سوريا"، لافتاً إلى أن "شريكتا موسكو في مسار أستانة تقومان بمجهود كبير".

وأوضح نيبينزيا أن "المندوبة الأميركية عمدت إلى إنتقاد روسيا بدل العمل بشكل ملموس لتحقيق الأهداف الإنسانية"، موضحاً أن "القرار لا ينطبق على العمليات ضد "داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية".

وأشار إلى أن "هناك مجموعات مسلحة تهدد مناطق عدة في سوريا وليس في ​الغوطة الشرقية​ فقط"، مشدداً على أن "الحديث العدواني الأميركي ضد سوريا يجب أن يتوقف".

أقر ​مجلس الأمن الدولي​ بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في ​سوريا​ لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ اعتماد مشروع قرار بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.