الاتحاد الدولي "فيفا" يعيد النظر في استضافة قطر لكأس العالم لعام 2022 اخبار الرياضة شارك

كشفت مجلة فوكوس الألمانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيعيد النظر في استضافة قطر لكأس العالم بكرة القدم لعام 2022 على خلفية ظهور أدلة تكشف شراء الدوحة لأصوات مكنتها من الحصول على استضافة البطولة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورأت المجلة أنه بسبب انتشار العديد من الفضائح حول قضية استضافة كأس العالم، قامت الفيفا مؤخرا بتغيير إجراءات الاستضافة، وستفتح باب التصويت على هذا الإجراء أمام جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 211 عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ووفقا لمعلومات نشرتها المجلة الألمانية فإن “الفيفا” سيتخذ القرار نهاية الصيف المقبل وأن سحب المونديال لم يعد مجرد تكهنات بعد ظهور أدلة دامغة تكشف شراء الأصوات.



وأشار تقرير المجلة إلى أن قطر سوف تخسر أيضا حق بث ونقل مباريات كأس العالم لعام 2018 التي تستضيفها روسيا بينما ستكون استضافة بطولة كأس العالم 2022 من نصيب الولايات المتحدة أو بريطانيا. سيريانيوز 2018-02-24 15:13:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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