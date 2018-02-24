هرتا برلين يوقف انتصارات بايرن ميونخ ويجبره على التعادل بملعبه بالدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

توقفت انتصارات العملاق البافاري بايرن ميونيخ بسقوطه بفخ التعادل السلبي امام ضيفه هيرتا برلين السبت في المرحلة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وهو أول تفريط بنقطتين منذ 3 أشهر لبايرن الذي يسير بثبات نحو لقب سادس على التوالي،



على ملعب اليانز آرينا، نجح هرتا برلين في خطف نقطة وتجنب الهزيمة بعد أن أحرج نجوم مضيفه الذين عجزوا عن هز شباك الفريق الزائر رغم المحاولات المتكررة والخطيرة أحياناً، لاسيما من جانب هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عادت الى الواجهة الشائعات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.



ورفع العملاق البافاري رصيده الى 60 نقطة بفارق 20 نقطة عن مطارده بوروسيا دورتموند الذي يختتم المرحلة الاثنين مع ضيفه اوغسبورغ في مباراة قد تقاطع جماهيريا احتجاجا على برمجة بعض اللقاءات في أول أيام الأسبوع لأول مرة في تاريخ البوندسليغا.



وفوّت إينتراخت فرانكفورت فرصة استعادة المركز الثاني ولو مؤقتاً بسقوطه أمام مضيفه شتوتغارت بهدف سجله اريك طومي من زاوية صعبة (13)، ووقف رصيده عن 39 نقطة، في المقابل، صار رصيد شتوتغارت 30 نقطة في المركز 12.



وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزاً مهماً على مضيفه هانوفر بهدف يتيم، وصار رصيده 34 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن شالكه صاحب المركز السادس الأخير المؤهل ألى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



وتعادل هوفنهايم مع ضيفه فرايبورغ 1-1.



ويحتل هوفنهايم المركز الثامن برصيد 32 نقطة مقابل 29 لفرايبورغ الثالث عشر. سيريانيوز 2018-02-24 15:41:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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