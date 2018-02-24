ليفربول يدك شباك وست هام برباعية ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

استعرض ليفربول قوته الهجومية بقيادة المصري محمد صلاح واكتسح ضيفه وست هام 4-1 السبت ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع ليفربول رصيده الى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بترتيب الدوري الانكليزي في انتظار ما سيحققه مانشستر يونايتد الاحد عندما يواجه تشيلسي في قمة المرحلة.



وتجمد رصيد وست هام عند 30 نقطة في الكرز الثالث عشر مؤقتا.



ومنح التركي ايمري جان الاسبقية لليفربول (29)، وضاعف المصري محمد صلاح النتيجة (51)، وحقق البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثالث (57)، وقلص ميخائيل أنطونيو الفارق لوست هام (59).



وفي الدقيقة 77، أطلق السنغالي ساديو مانيه رصاصة الرحمة على الضيوف بتحقيقه الهدف الرابع.



وبفضل الهدف الذي حققه اليوم في شباك وست هام، رفع المصري محمد صلاح رصيده الى 23 هدفا ليحتل صدارة الهدافين مناصفة مع هاري كين مهاجم توتنهام. سيريانيوز 2018-02-24 16:02:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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