تولوز يخطف تعادل مثير أمام موناكو بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

فرض تولوز التعادل 3- 3 على ضيفه موناكو السبت، في المرحلة 27 من الدوري الفرنسي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع موناكو رصيده في المركز الثاني إلى 57 نقطة بفارق 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر مقابل 28 نقطة لتولوز في المركز السادس عشر.



وتقدم البرتغالي روني لوبيز بهدف لموناكو في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل الإيفواري إبراهيما سنجاري لتولوز في الدقيقة 24.



وسجل لوبيز الهدف الثاني له ولموناكو في الدقيقة 47، ثم أحرز المونتنيجري ستيفان يوفيتيتش الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 72.



وأحرز أندي ديلورت الهدف الثاني لتولوز في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، وخطف يايا سانوجو التعادل لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من النهاية. سيريانيوز 2018-02-24 16:26:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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