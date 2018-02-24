ضبط خفر السواحل التركي 42 سوريًا في مدينة بودروم التابعة لولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير قانونية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي (تي آر تي) عن مصادر أمنية، قولها ان "فرق خفر السواحل التركي نفّذت, مساء الجمعة, عملية لإحباط محاولة هجرة غير شرعية على متن زورق مطاطي قبالة سواحل بودروم".

وأوضحت المصادر أن "الفرق تمكنت من ضبط 42 مهاجرًا يحملون الجنسية السورية، بينهم نساء وأطفال، ونقلتهم إلى مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية".

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.

سيريانيوز