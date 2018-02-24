أفادت وكالة سبوتينك الروسية نقلا عن مصدر كردي قوله، يوم السبت، إن عدد الضحايا من العسكريين والمدنيين منذ بدء العملية التركية في عفرين وصل إلى 187 قتيلا، ونحو 560 جريحا.

وقال المصدر، للوكالة أن "عدد ضحايا الاجتياح التركي لعفرين خلال 36 يوما وصل إلى 187 قتيلا وما يقارب 560 جريحا", مضيفا أن "اشتباكات عنيفة تجري حاليا في بلدة جنديرس بريف عفرين، بين فصائل مسلحة مدعومة من الجيش التركي ومقاتلي وحدات الحماية الكردية".

وتابع المصدر الكردي ان "الاشتباكات تجري بغطاء جوي ومدفعي تركي كثيف، تمكن خلاله المسلحون من السيطرة على قرية تابعة لجنديرس"، لافتا إلى أن "المسلحين سيطروا على 30 قرية متاخمة للحدود السورية التركية منذ بداية الاجتياح التركي لعفرين".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم إن من يقولون أن جيشه يطلق النار على المدنيين في عفرين "عديمي الضمير والأخلاق"، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين ليس من قيم تركيا.

يشار الى ان تركيا في الـ20 من كانون الثاني الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.