أعلن ممثل قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف, يوم السبت, ان موسكو ستقدم الدعم الجوي لقوات الضابط السوري سهيل الحسن القائد لعمليات الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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واشار ايفانوف, في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لقاعدة حميميم على (فيس بوك), ان بلاده "ستقدم الدعم الجوي اللازم لقوات العميد سهيل الحسن المتقدمة برياً للسيطرة على الغوطة الشرقية، ولديها ثقة حقيقية بقدرتها على إنجاز تلك المهمة".

وكان ممثل قاعدة حميميم اعلن في 22 الشهر الجاري عن تعيين الضابط السوري سهيل الحسن كقائد لعملية القضاء على تنظيم "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية أمر لابد منه نظراً لما يتمتع به من "قدرات ومهارات في قيادة المعارك يفتقر لها الكثيرون".

وسهيل سلمان الحسن , الذي يلقب بـالنمر، هو عميد في الجيش النظامي، يعمل حاليا قائدا لقوات النمر النخبوية التابعة له, وقاد قواته خلال عدة اشتباكات كبرى.

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

يشار الى ان التصويت على مشروع قرار في مجلس الامن بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق تاجل الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.