قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن من يقولون أن جيشه يطلق النار على المدنيين في عفرين "عديمي الضمير والأخلاق"، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين ليس من قيم تركيا.

ونقلت وكالة الاناضول عن اردوغان انه "تقع على عاتقنا مسؤولية حماية حدودنا مع سوريا البالغ طولها 911 كيلومترا، وسنواصل ذلك.. ولا يمكن لأحد أن يسألنا: لماذا تحمون هذه الحدود".

قال مصدر كردي، في وقت سابق السبت إن عدد الضحايا من العسكريين والمدنيين منذ بدء العملية التركية في عفرين وصل إلى 187 قتيلا، ونحو 560 جريحا.

وكان اردوغان انتقد أمس الجمعة، بشدة تصريحات الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "أدريان رانكين غالاوي"، الذي أشار إلى سقوط ضحايا مدنيين في عفرين، واعتبر أن ما نقله المتحدث العسكري الأمريكي "أخبارا كاذبة وخاطئة".

يشار الى ان تركيا في الـ20 من كانون الثاني الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.