سقطت من جديد, يوم السبت, عشرات القذائف الهاون والصاروخية ورصاص القنص في مدينة دمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط جرحى في عدة مناطق.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن "3 قذائف أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على شارع الباكستان والشيخ رسلان والقيمرية بدمشق القديمة, ما اسفر عن اصابة شخص وحدوث اضرار مادية".

وبين المصدر في وقت سابق اليوم أن “3 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت على أحياء مدينة دمشق القديمة أسفرت عن وقوع أضرار مادية بعدد من المنازل إضافة إلى تضرر أحد الجوامع في حارة الجورة”.

كما أشار المصدر إلى إ"صابة 4 مدنيين نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على أطراف حي المزة 86".

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في سور حي باب توما الأثري نتيجة سقوط قذيفة هاون مصدرها الغوطة الشرقية ظهر اليوم.

وأشار المصدر إلى إ"صابة مواطن بجروح خطيرة نتيجة استهدافه برصاص القنص من قبل المجموعات المسلحة على أطراف منطقة العباسيين في الجهة الشرقية من دمشق".

كما أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ سانا بأن “المجموعات المسلحة اطلقت قذيفتين على حي الحمصي بمدينة جرمانا ما تسبب بإصابة امرأة بشظايا ووقوع أضرار مادية” .

وبين ان "28 قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة على ضاحية حرستا السكنية ومحيطها تسببت بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات دون إصابات في صفوف المدنيين”.

وبحسب الوكالة , فانه تم سقوط 5 قذائف هاون شارع بغداد ومنطقة الزبلطاني وحيي باب شرقي وبرزة البلد ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سقوط قذائف على الشيخ رسلان والقيمرية و باب توما ومحيطها وشارع بغداد ومحيط سوق الهال وباب شرقي وبرزة البلد ومحيط جسر الرئيس ومحيط الشيخ سعد بالمزة والقصاع والدويلعة وعش الورور .

كما سقطت قذائف ساحتي المحافظة والسبع بحرات بدمشق, وسط توارد انباء عن سقوط جرخى في شارع الباكستان في محيط ساحة السبع بحرات نتيجة سقوط قذيفة صاروخية, كما سقط جرحى في منطقة المزة جبل.

وفي ريف دمشق, اشارت المصادر الى سقوط قذائف في منطقة جرمانا مااسفر عن سقوط جريحة, كما سقطت قذائف في ضاحية الاسد ومحيطها ومخيم الوافدين.

وفي سياق متصل, اشارت المصادر الى اصابة شخص بجروح منطقة كراج العباسيين برصاصة قناص.ويأتي ذلك بعد اصابة شخصين بجروج يوم الخميس الماضي برصاص قنص بمحيط كراج العباسيين بدمشق.وتم امس الجمعة استهداف عدة مناطق بدمشق وريفها باكثر من 70 قذيفة هاون وصاروخية اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وجاء استهداف العاصمة بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.