سقطت من جديد, يوم السبت, قذائف هاون ورصاص قنص, في مدينة دمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط جرحى في عدة مناطق.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن "المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت قذائف هاون على شارع بغداد ومنطقة الزبلطاني وحيي باب شرقي وباب توما وبرزة البلد ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات

واشار المصدر الى سقوط 3 قذائف في دمشق القديمة, ماادى الى حدوث اضرار بالمنازل وأحد الجوامع".

ولفت المصدر إلى "إصابة مواطن بجروح خطيرة نتيجة استهدافه برصاص القنص من قبل المجموعات المسلحة على أطراف منطقة العباسيين في الجهة الشرقية من دمشق".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سقوط قذائف على الشيخ رسلان والقيمرية و باب توما ومحيطها وشارع بغداد ومحيط سوق الهال وباب شرقي وبرزة البلد ومحيط جسر الرئيس ومحيط الشيخ سعد بالمزة والمزة جبل والقصاع والدويلعة .

كما سقطت قذائف ساحتي المحافظة والسبع بحرات بدمشق, وسط توارد انباء عن سقوط جرخى في شارع الباكستان في محيط ساحة السبع بحرات نتيجة سقوط قذيفة صاروخية.

وفي ريف دمشق, اشارت المصادر الى سقوط قذائف في منطقة جرمانا مااسفر عن سقوط جريحة, كما سقطت قذائف في ضاحية الاسد ومحيطها ومخيم الوافدين.

وفي سياق متصل, اشارت المصادر الى اصابة شخص بجروح منطقة كراج العباسيين برصاصة قناص.

ويأتي ذلك بعد اصابة شخصين بجروج يوم الخميس الماضي برصاص قنص بمحيط كراج العباسيين بدمشق.

وتم امس الجمعة استهداف عدة مناطق بدمشق وريفها باكثر من 70 قذيفة هاون وصاروخية اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وجاء استهداف العاصمة بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.