مواصلاً هبوطه ...غرام الذهب يبلغ 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب, يوم السبت, انخفاضه, حيث بلغ غرام الـ21 قيراط سعر 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ17300 ليرة للمبيع، وبـ17200 ليرة للشراء. وحددت سعر غرام من عيار 18 قيراط 14830 ليرة للمبيع، و14730 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط وصل يوم الثلاثاء الماضي الى 17400 ليرة مبيع، وـ17300 ليرة شراء. شيريانيوز

2018-02-24 08:55:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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