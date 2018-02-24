دعا الاتحاد الاوروبي, يوم الجمعة, الى وقف فوري للهجمات التي يشنها الجيش النظامي على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

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ونقلت وسائل اعلام عن المنسقة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قولها ان "القتال يجب ان يتوقف , ولابد للمجتمع الدولي أن يتحد لمنع تلك المعاناة الإنسانية".

واشارت موغيريني الى انه "يتم استهداف المئات من المدنيين والسيدات والأطفال بشكل متعمد وبلا هوادة في الغوطة ".

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

واضافت ان "الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية مدتها 30 يوما في أنحاء سوريا."

يشار الى ان التصويت على مشروع قرار في مجلس الامن بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق تاجل الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.

وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.