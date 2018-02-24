قدمت المملكة العربية السعودية, يوم السبت, مساعدات إغاثية عاجلة لمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, والتي تشهد أعنف العمليات العسكرية.

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وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان المساعدات تتضمن "تشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في مدن دوما، وعربين، وحرستا، ومسرابا، وغيرها من مناطق الغوطة".

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

يشار الى ان التصويت على مشروع قرار في مجلس الامن بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق تاجل الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.