أرسلت روسيا أحدث مقاتلتين إضافيتين من الجيل الخامس الجديدة "سو-57"، الى سوريا, في خطوة وصفتها واشنطن بأنها قد ترفع من حجم الخطر الذي قد يتعرض له الجنود الأمريكيون داخل البلاد.

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وبحسب وسائل اعلام, فان طائرتين مقاتلتين إضافيتين من الجيل الخامس الجديدة "سو-57"، وصلتا إلى قاعدة القوات الجوية-الفضائية الروسية في حميميم بسوريا.

وبهذا يكون الجيش الروسي قد أرسل حتى الآن 4 مقاتلات من هذا الطراز الحديث "سو-57" إلى سوريا.

من جهته, قال مسؤول عسكري أمريكي لـCNN إن "روسيا أرسلت أحدث مقاتلاتها وأكثرها تعقيدا والتي تعرف باسم Su-57 إلى سوريا"، في خطوة وصفها بأنها "قد ترفع من حجم الخطر الذي قد يتعرض له الجنود الأمريكيون داخل البلاد".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وبين المسؤول أن المقاتلات الروسية أرسلت إلى قاعدة حميميم، ، لافتا إلى أن هذه المقاتلة من الجيل الخامس وتتمتع "بقدرات تخف وتجنب رصد الرادارات، ومصممة لعمليات القتال الجوية وتنفيذ ضربات ضد أهداف أرضية".

من جهته , اشار المتحدث باسم "البنتاغون" ادريان رانكين غاواي, في تصريح لـCNN, الى ان "إرسال مقاتلات من الجيل الخامس لسوريا بالتأكيد لا يتماشى مع التصريحات الروسية حول تخفيض وجودها العسكري هناك".

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, في وقت لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا في ايلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة, الا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر العالم الماضي بدء سحب جزئي للقوات الروسية من سوريا بعد انجاز مهمتها.