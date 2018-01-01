وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الجمعة, موقف روسيا وإيران في سوريا بأنه "عار انساني".

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ونقلت وسائل اعلام عن ترامب قوله, في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي في واشنطن, ان "ما فعلته روسيا وإيران في سوريا مؤخرا هو عار إنساني، ونحن هناك لغرض وحيد هو التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية والعودة إلى الديار."

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ويأتي هجوم ترامب عقب تصعيد الحملات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي على الاغوطة الشرقية الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, حيث اشارت الخارجية الامريكية الى مقتل حوالي 400 مدني خلال هذه الهجمات، واتهمت النظام السوري وموسكو وطهران بالمسؤولية عن ذلك, في حين نفت روسيا ضلوعها في عمليات القصف.

يشار الى ان التصويت على مشروع قرار في مجلس الامن بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق تاجل الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.

وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.