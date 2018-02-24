سقوط قذائف ورصاص قنص مجدداً بدمشق.. وجريح في كراج العباسيين الاخبار المحلية شارك

سقطت من جديد, يوم السبت, قذائف هاون ورصاص قنص, في مدينة دمشق, مما اسفر عن اصابة شخص في كراج العباسيين

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بقذيفة صاروخية شارع بغداد بدمشق". من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سقوط قذائف في دمشق, توزعت في مناطق شارع بغداد وباب شرقي وساحتي السبع بحرات والمحافظة . وفي سياق متصل, اشارت المصادر الى اصابة شخص بجروح منطقة كراج العباسيين برصاصة قناص. ويأتي ذلك بعد اصابة شخصين بجروج يوم الخميس الماضي برصاص قنص بمحيط كراج العباسيين بدمشق. وتم امس الجمعة استهداف عدة مناطق بدمشق وريفها باكثر من 70 قذيفة هاون وصاروخية اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وجاء استهداف العاصمة بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة. سيريانيوز

2018-02-24 06:22:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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