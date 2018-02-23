قال مسؤول أمريكي, يوم الجمعة, أن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار المقبل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الأمريكي الذي لم يُكشف عن اسمه أن قرار فتح السفارة الأمريكية في القدس من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أيار المقبل من عام 2018.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، وهي 14 أيار.

وأعرب كاتس عن امتنانه للإدارة الأمريكية، قائلا أن هذه الخطوة "العادلة والصحيحة" ستكون أفضل هدية للإسرائيليين بهذه المناسبة.

وأكدت قناتا "Hadashot new" و"العاشرة" الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكرى إعلان استقلال دولة إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن أربعة مسؤولين في الإدارة الأمريكية ,قولهم أن البيت الأبيض ينظر إلى مبادرة من رجل الأعمال الأمريكي من أصول يهودية المنتمي إلى الحزب الجمهوري، شيلدون أديلسون، لتمويل المرحلة الأخيرة من أعمال بناء مقر السفارة الجديدة في القدس.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يدرس شرعية قبول مساهمات من قبل رجل الأعمال لتغطية جزء من تكلفة أعمال البناء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدأ عملية لنقل السفارة إلى القدس من تل أبيب.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا, وتقول إسرائيل أن القدس بأكملها عاصمتها "الأبدية وغير المقسمة ".

وأثار قرار ترامب في السادس من كانون الأول الماضي, احتجاجات في المنطقة , وقال الفلسطينيون أن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام.

وأجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 21 كانون الأول برفض إعلان ترامب, وصوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعية العامة, وعارضت تسع دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت , ولم تدل 21 دولة بأصواتها.

ويسعى الفلسطينيون لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لتأسيسها على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.

ويشار إلى أن القدس تعتبر أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عدة عقود مضت.

سيريانيوز