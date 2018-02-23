دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الجمعة, روسيا وإيران إلى ممارسة الضغط على الحكومة السورية لوقف ضرباتها الجوية في غوطة دمشق الشرقية.

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ووصف جاويش اوغلو, في تصريحات صحفية, ضربات الطيران السوري في الغوطة الشرقية بـ "غير المقبولة"، مضيفا انه "على روسيا وإيران وقف الحكومة السورية", مشيرا إلى ان "عدد المدنيين الذين قتلوا في الغوطة الشرقية وحدها منذ بداية النزاع السوري يقدر بعشرات الآلاف".

واعتبر جاويش اوغلو ضربات الجيش الحكومي في هذه المنطقة، وكذلك العمليات الهجومية التي تنفذها في محافظة إدلب، "منافية لما اتُّفق عليه مع روسيا وإيران"، في إشارة إلى اتفاقات تم التوصل إليها بين موسكو وأنقرة وطهران بشأن إقامة مناطق لوقف التصعيد في سوريا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، تصويتا على مشروع قرار صاغته الكويت والسويد، ويطالب بهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بدعم جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أم لا.

واقترحت روسيا، يوم الخميس، إدخال تعديلات على مشروع القرار المذكور، مشيرة إلى أن صياغته غير واقعية وأن أعضاء مجلس الأمن لا يمكنهم فرض هدنة في سوريا دون التشاور مع الأطراف المعنية, ولم تتضح بعد التغيرات التي أُدخلت على مشروع القرار.