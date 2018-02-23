نفت رئاسة الأركان التركية، يوم الجمعة، أن القوات التركية قصفت قافلة مدنية ضمن الرتل العسكري التابع للقوات الكردية أثناء توجهه إلى عفرين.

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وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان نشرته وكالة (الأناضول) التركية, أن الجيش استهدف الرتل العسكري التابع للقوات الكردية في طريقه إلى عفرين, يوم الخميس, بعد إبعاد قافلة مدنية كانت بقربه.

وقال البيان إن القوات التركية قصفت الرتل جنوب شرقي عفرين قبل وصوله للمدينة بمسافة 15 كم.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة التركية استهدفت فقط الرتل الذي كان يحمل أسلحة ومعدات عسكرية، ولم تستهدف القافلة التابعة للمدنيين"، مؤكدا أنه تم استهداف الرتل التابع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية/حزب العمال الكردستاني (PYD/PKK) وتنظيم"داعش" خلال العملية، مع "مراعاة جميع أنواع الاهتمام والحساسية كي لا يتعرض المدنيون لأي ضرر".

ولقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، يوم الخميس، بقصف مدفعي تركي استهدف قافلة متجهة لمدينة عفرين شمال سوريا، فيما قالت الأركان التركية أنها استهدفت رتلاً من 30 إلى 40 سيارة محملاً بالذخائر والأسلحة إلى إرهابيين ينتمون إلى PYD/PKK و"داعش" في عفرين.

وكانت وكالة "نوفوستي" قد نقلت عن مصادر كردية أن القصف استهدف سيارات تقل مساعدات إنسانية ومدنيين باتجاه عفرين، كانوا يعتزمون المشاركة في العمليات القتالية هناك, وأكد المصدر مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".