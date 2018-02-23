سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الجمعة, بقصف استهدف عدة مناطق بالغوطة الشرقية فيما سقطت 70 قذيفة على أحياء بدمشق ومناطق بريفها.

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن " 38 مدنيا، بينهم 11 طفلا، لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 200 بجروح يوم الجمعة جراء قصف جوي و مدفعي على عدة قرى وبلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق".

من جهتها ذكرت مصادر موالية, أن " التحضيرات للهجوم البري لتحرير الغوطة الشرقية لدمشق من التنظيمات المسلحة استُكملت ، مع استمرار الغارات الجوية و القصف الصاروخي لمقراتهم".

وأشارت إلى أن "الجيش النظامي يرد بشكل مستمر على مصدر القذائف الصاروخية ، مستهدفا منصات الإطلاق و مخازن ذخيرة الهاون في الغوطة الشرقية وذلك عبر وابل من الضربات الجوية و القصف المدفعي ".

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.

بدورها, نقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في وزارة الداخلية ,قوله أن "شخص لقي حتفه وأصيب 60 آخرون نتيجة استهداف الأحياء السكنية في دمشق وريفها بـ 70 قذيفة الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها ".

وأضافت أن مصدر في قيادة الشرطة قال أن قذيفة هاون سقطت على منطقة الشيخ رسلان في باب توما أدت إلى إصابة مدني بجروح وأخرى سقطت في منطقة باب السلام أسفرت عن أضرار مادية في المكان ".

وأضاف المصدر قذيفة صاروخية سقطت على مشفى الطب الجراحي في شارع بغداد ما تسبب بوقوع دمار كبير في غرفة العناية المشددة وإلحاق أضرار كبيرة بالتجهيزات الطبية للمشفى والسيارات المركونة في المكان وفي المنازل المحيطة ".

وأشار المصدر إلى أن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة صلاح الدين بحي ركن الدين ما تسبب بمقتل مدني وإصابة العشرات بجروح بعضهم في حالة حرجة ووقوع أضرار مادية فادحة في الممتلكات والمنازل.

وأفاد المصدر في وقت لاحق مساء اليوم أن عدة قذائف سقطت على حيي باب توما وعش الورور ما تسبب بإصابة 7 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات والمنازل ".

و لفت مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إلى أن "عددا من القذائف سقط في ضاحية الأسد السكنية بحرستا ومحيطها ما تسبب بأضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية ".

وذكر المصدر أن "3 قذائف سقطت بعد ظهر اليوم على حي الحمصي بجرمانا تسببت بأضرار في المنازل والممتلكات ".

وجاء استهداف العاصمة بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

سيريانيوز