قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ، يوم الجمعة، أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار ومنع قصف الغوطة الشرقية، لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى.

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وشدد دي ميستورا في بيان على " ضرورة البدء في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار، وتسهيل إجلاء الجرحى والمصابين".

ومن المنتظر ان يصوت مجلس الأمن اليوم الجمعة على مشروع قرار كويتي_سويدي لوقف اطلاق النار لمدة 30 يوم وادخال المساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا.

ودعا دي ميستورا "الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) إلى الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق خفض التصعيد في سوريا".

ومن المقرر أن يجري عقد اجتماع روسي تركي ايراني بشأن سوريا، على مستوى وزراء الخارجية في اذار المقبل في كازاخستان، كما يجري التخطيط لعقد قمة ثلاثية في اسطنبول لبحث التطورات في سوريا.

سيريانيوز