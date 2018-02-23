ألقت طائرات الجيش النظامي منشورات على مناطق الغوطة الشرقية لدمشق، تتضمن تعليمات الخروج الآمن للمدنيين، تطالبهم فيها بمغادرة المنطقة عبر معابر الخروج.

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وتضمن المنشور مخطط وتعليمات الخروج الآمن، وجاء فيها "يمنع الاقتراب من المعبر مع الأسلحة، توقف عند مسافة مرئية من الحاجز وارفع هذا المنشور فوق رأسك، ضع يدك الثانية على رأسك او بيد طفلك.

"انتظر اشارة من عناصر الجيش النظامي، در الى الخلف واكشف عن ظهرك، استدر وتقدم نحو المخرج ببطء".

بينما تضمن المنشور الثاني مطالبات للمدنيين بالمحافظة على حياتهم وحياة عوائلهم، والخروج من المنطقة، مع تعهدات بتأمين الامان والسلامة وأماكن إقامة وغذاء وإسعافات طبية مجانية، وعودة إلى البيوت بعد القضاء على الإرهاب.





يشار إلى ان قرى وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق، تشهد عمليات عسكرية عنيفة منذ حوالي الأسبوع، أدت لمقتل وجرح المئات، في وقت يجري فيه استهداف العاصمة دمشق ومحيطها بقذائف الهاون والصاروخية الأمر الذي أدى لمقتل واصابة العشرات.

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