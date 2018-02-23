لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، يوم الجمعة جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على مناطق في دمشق وريفها.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان شخصاً قتل وأصيب 15 آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية في منطقة ركن الدين بدمشق، كما ادت لاندلاع حريقاً.

واضاف المصدر ان القذائف سقطت في منطقة المزة 86 والجورة وبرزة والقابون، متسببة بأضرار مادية.

ومن جانبها، قالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف عبر "فيسبوك" "شخصين قتلا واصيب نحو 40 آخرين، جراء القذائف التي سقطت في ركن الدين".

وتابعت المصادر ان شخصا اصيب بسقوط القذائف في منطقة الشيخ رسلان في باب توما، مشيرة الى ان القذائف استهدفت أيضاً جادة النحلاوي بالعمارة وحي المسبك الجواني بالقصاع وعش الورور وشارع بغداد بدمشق، وضاحية الأسد وجرمانا في ريفها.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الخميس، باستهداف مدينة دمشق وريفها بنحو 83 قذيفة هاون وصاروخية، في وقت تتواصل فيه عمليات الجيش النظامي بالغوطة الشرقي بقصف جوي وصاروخي ومدفعي، متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى.

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