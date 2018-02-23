كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يوم الخميس،ان 841 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات نفذها طيرانه في سوريا والعراق منذ عام 2014.

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وأوضحت قوات المهام المشتركة التابعة للتحالف في بيان انه "قتل 841 مدنيا على الأقل خلال العمليات في سوريا والعراق منذ بدايتها وحتى اليوم، وهناك 485 حالة ما زالت قيد الفحص".

ولفت التقرير إلى أنه جرى تلقي أنباء عن فقدان 195 مدنيا خلال كانون الثاني الماضي.

ونفذ التحالف 29 ألفا و40 غارة على أهداف "داعش" الإرهابي منذ آب 2014.

ويؤكد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها تحالف واشنطن حول عدد الضحايا المدنيين لغاراته تجافي الحقيقة حيث وثقت جماعة "إيروورز" للمراقبة في إحصاء أعدته مؤخرا مقتل 5961 مدنيا على الأقل في ضربات جوية للتحالف الدولي.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يضم أكثر من 20 دولة، ويستخدم القوات الخاصة والضربات الجوية لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” في سوريا والعراق مع دعم قوات محلية في الدولتين الجارتين.

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