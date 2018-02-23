لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، يوم الخميس، بقصف مدفعي تركي استهدف قافلة متجهة لمدينة عفرين شمال سوريا، فيما قالت الأركان التركية انها استهدفت رتلاً محملاً بالذخائر والأسلحة.

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وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان "شخصاً قتل واصيب 12 آخرين، جراء قصف تركي استهدف بأكثر من 50 قذيفة رتل باصات وسيارات مدنية وشاحنات تحمل مساعدات واسطوانات غاز وصهاريج وقود قرب قرية الزيارة قبل وصولها الى مدينة عفرين".

وبدوره قال عضو المجلس المحلي لعفرين سليمان جعفر (كردي) أن عشرات القذائف سقطت مساء الخميس بمدينة عفرين، موضحا أن المدفعية التركية استهدفت أيضا قافلة من الأشخاص المسافرين من أجزاء أخرى من شمال سوريا لدعم أهالي عفرين.

ومن جانبها، قالت الأركان التركية انها قصفت بواسطة مركبات الدعم الناري البرية جنوب شرق عفرين الرتل المحمل بالذخائر والاسلحة اثناء تحركه واقترابه من المدينة بــ 15 كلم.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

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