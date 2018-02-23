قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن قواته ستواصل عملياتها العسكرية باستراتيجية جديدة بعد محاصرة عفرين.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن أردوغان قوله في كلمة له باجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية بمقر الحزب بالعاصة أنقرة، "سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز مدينة عفرين في أقرب وقت وقطع ارتباط الإرهابيين مع الخارج".

وأكد أردوغان أنه "تم تحييد ألف و873 إرهابيًا والسيطرة على مساحة تقارب 415 كلم في إطار غصن الزيتون ".

وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بحصول "تقدم أسرع في العملية في المرحلة المقبلة بعد أن تم تطهير معظم التلات الاستراتيجية في المنطقة من الإرهابيين"، مشيرا الى ان " هذا الصيف سيمر حاميًا على التنظيم الإرهابي (ب ي د/ بي كا كا) وداعميه، وسنطّهر منبج من الإرهابيين أولاً بعدها سنواصل طريقنا دون توقف إلى حين تأمين أمن شرقي الفرات بالكامل".

ووصل عدد النقاط التي سيطرت عليها قوات "غصن الزيتون" منذ انطلاقها، إلى 100، بينها مركز ناحية، و72 قرية، و6 مزارع، و20 جبلًا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

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