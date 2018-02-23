شهدت مدينة دمشق وريفها، يوم الجمعة، استهدافاً جديداً بالقذائف التي سقطت في عدة مناطق دون أن تسفر عن اصابات.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان القذائف سقطت في منطقة المزة 86 والجورة وبرزة والقابون، متسببة بأضرار مادية.

ومن جانبها، قالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف عبر "فيسبوك" ان القذائف سقطت في باب توما بدمشق ووضاحية الأسد في ريفها.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الخميس، باستهداف مدينة دمشق وريفها بنحو 83 قذيفة هاون وصاروخية، في وقت تتواصل فيه عمليات الجيش النظامي بالغوطة الشرقي بقصف جوي وصاروخي ومدفعي، متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى.